В Иркутске разгорелся скандал из-за прививок

В Иркутске разгорелся скандал, связанный с прививками, сообщает АиФ. Причина – в служебном циркуляре Минздрава, подписанного замминистра Александром Селедцовым, где отказ от вакцинации был назван одной из причин для обращения в Комиссию по делам несовершеннолетних.