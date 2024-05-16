В Иркутске разгорелся скандал из-за прививок

В Иркутске разгорелся скандал, связанный с прививками, сообщает АиФ. Причина – в служебном циркуляре Минздрава, подписанного замминистра Александром Селедцовым, где отказ от вакцинации был назван одной из причин для обращения в Комиссию по делам несовершеннолетних.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии