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Авторадио

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Водители опасаются серьезных поломок автомобилей во время длительных путешествий

Российские водители нередко отправляются в путешествие со страхами. Около четверти опасаются усталости во время долгого пути, 19% испытывают страх заблудиться, а 15% водителей переживают, что они могут остаться в плохом настроении после поездки.

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