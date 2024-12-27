С новым кодом: каких атак стоит ожидать от хакеров в 2025 году

В 2025 году от хакеров стоит ожидать новых атак и приемов — об этом предупредили эксперты. Киберпреступники могут найти новые способы применения искусственного интеллекта, их приемы из области социальной инженерии станут еще изощреннее, а список потенциальных целей для атак может расшириться.