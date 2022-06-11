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Францоуз о болельщиках «Колорадо» на тренировке: «Мы это очень ценим. В такую погоду можно просто лежать у бассейна»

Павел Францоуз поблагодарил болельщиков «Колорадо» за посещение тренировки команды.  В пятницу болельщики посетили занятие команды, проходившее на тренировочном катке.

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