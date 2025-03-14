Во Франции создали комиссию по TikTok

Парламентская исследовательская комиссия в течение 6 месяцев будет изучать алгоритм TikTok и психологическое влияние этой платформы на несовершеннолетних Национальное собрание Франции одобрило создание комиссии по изучению психологического воздействия социальной медиа-платформы TikTok на детей и подростков.