Во Франции создали комиссию по TikTok

Парламентская исследовательская комиссия в течение 6 месяцев будет изучать алгоритм TikTok и психологическое влияние этой платформы на несовершеннолетних Национальное собрание Франции одобрило создание комиссии по изучению психологического воздействия социальной медиа-платформы TikTok на детей и подростков.
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