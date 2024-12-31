Витрина социализма

В 1980-х фотограф Дэвид Хлынски (David Hlynsky) много путешествовал по странам социалистического лагеря и снимал витрины магазинов, которые сейчас из 21 века, выглядят сюрреалистическими произведениями искусства, исчезнувшими памятниками утопическим идеям коммунизма.