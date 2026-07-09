ABC7: роботакси Waymo доставило двух пьяных подростков прямо к полиции

Беспилотное такси Waymo в городе Сан-Матео в Калифорнии помогло полиции задержать двух 15-летних подростков, которые во время поездки употребляли алкоголь и стреляли из окон автомобиля из игрушечных пистолетов.
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