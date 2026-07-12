Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что статья бывшего главнокомандующего ВСУ и нынешнего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного свидетельствует о признании тяжелого положения Киева в конфликте с Россией.
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