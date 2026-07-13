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Царьград

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Путин подчеркнул важность формирования взглядов детей на форуме

Путин подчеркнул важность формирования взглядов детей на форуме

Президент России Владимир Путин, посетив Национальный центр "Россия", на форуме Народного фронта "Все для Победы!" заявил о первостепенной важности души ребенка и формирования его жизненных взглядов, подчеркнув, что нет ничего более важного.

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