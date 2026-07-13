Путин подчеркнул важность формирования взглядов детей на форуме

Президент России Владимир Путин, посетив Национальный центр "Россия", на форуме Народного фронта "Все для Победы!" заявил о первостепенной важности души ребенка и формирования его жизненных взглядов, подчеркнув, что нет ничего более важного.
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