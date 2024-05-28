Школьница из Краснодара записала видеообращение к главе Следкома Бастрыкину

После жалобы несовершеннолетней проводится проверка.Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему по делу об уличном конфликте между мужчиной и супругами-пенсионерами, а также их несовершеннолетней внучкой, произошедший в Краснодаре.