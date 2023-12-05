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В Барнауле на перевозку ТКО намерены потратить более 800 млн рублей

В Барнауле на перевозку ТКО намерены потратить более 800 млн рублей

Подрядчики будут перевозить ТКО весь 2024 год Регоператор по обращению с ТКО в барнаульской зоне "Экосоюз" разместил на портале госзакупок сразу несколько лотов, которые касаются перевозок твердых коммунальных отходов IV-V классов опасности во всех районах краевой столицы в 2024 году.

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