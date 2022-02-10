«Нетс» за Хардена хотят получить от «Сиксерс» Симмонса, Карри, Тайбулла и Драммонда

«Бруклин» и «Филадельфия» обсуждают возможный обмен с участием звездного защитника Джеймса Хардена. Как сообщает инсайдер Джейсон Дюмас, «Сиксерс» отказываются включать в сделку разыгрывающего Тайриза Макси.
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