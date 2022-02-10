Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

«Нетс» за Хардена хотят получить от «Сиксерс» Симмонса, Карри, Тайбулла и Драммонда

«Бруклин» и «Филадельфия» обсуждают возможный обмен с участием звездного защитника Джеймса Хардена. Как сообщает инсайдер Джейсон Дюмас, «Сиксерс» отказываются включать в сделку разыгрывающего Тайриза Макси.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх