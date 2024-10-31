Владимирский хиджаб. Бухтияр Смотрю я на эту картинку и думаю. Если взять, и резво провести референдум во Владимирской области, типа - Нужен в школе хиджаб/Не нужен в школе хиджаб.
«Как будто без штанов»: мусульманки отреагировали на запрет хиджабов в школах
Комментарии
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petrabramovichg
А если я вдруг ребёнок-квадробер нетрадиционной сексуальной ориентации, да ещё и нудист (жырный)....? Они там в классе в никабах сидят, а я тут такой весь пирсингованый в чёрных кожаных стрингах с кошачими ушами и чёртовыми рогами....., размалёваный вобщем такой.... И буду с ними в классе сидеть, а почему им можно, а мне нельзя? Ущемление моих прав получается, А?
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7 час.
Нина Попова
Они приперлись, чтобы заменить русских. Страна преобразилась и им здесь нравится, только русские мешают.
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2 час.
Владимир Алтайцев
Вот тут вы совершенно правы - стоит ввести обязательную форму, как цены на неё задерут неимоверно. Если уж вспомню свою жизнь, то форма для учеников в 1955 году стоила совсем недёшево, не меньше 12 рублей почти весь мамин заработок за месяц, а мама получала по идиотскому закону всего 17, 5 рубля в месяц. Она работала прачкой в больнице, в которой до полного штата не хватало одной койки, потому и зарплату ей урезали наполовину ,вместо 35 рублей, получала 17,5. Мама купила мне её только в первом классе, а потом ходил в школу без неё. Все цифры привёл я по курсу 1961 года.
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2 час.
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