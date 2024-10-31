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«Как будто без штанов»: мусульманки отреагировали на запрет хиджабов в школах

«Как будто без штанов»: мусульманки отреагировали на запрет хиджабов в школах

Владимирский хиджаб. Бухтияр Смотрю я на эту картинку и думаю. Если взять, и резво провести референдум во Владимирской области, типа - Нужен в школе хиджаб/Не нужен в школе хиджаб.

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Комментарии
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petrabramovichg
А если я вдруг ребёнок-квадробер нетрадиционной сексуальной ориентации, да ещё и нудист (жырный)....? Они там в классе в никабах сидят, а я тут такой весь пирсингованый в чёрных кожаных стрингах с кошачими ушами и чёртовыми рогами....., размалёваный вобщем такой.... И буду с ними в классе сидеть, а почему им можно, а мне нельзя?  Ущемление моих прав получается, А?
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7 час.
Нина Попова
Они приперлись, чтобы заменить русских. Страна преобразилась и им здесь нравится, только русские мешают.
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2 час.
Владимир Алтайцев
Вот тут вы совершенно правы - стоит ввести обязательную форму, как цены  на неё  задерут неимоверно. Если уж вспомню свою жизнь, то  форма  для  учеников в 1955 году  стоила совсем недёшево, не меньше  12  рублей почти весь мамин  заработок  за месяц, а мама получала   по идиотскому  закону всего 17, 5  рубля  в месяц. Она работала прачкой  в больнице, в которой  до полного штата  не хватало одной  койки, потому  и зарплату  ей урезали  наполовину  ,вместо  35  рублей, получала  17,5. Мама купила мне её  только в первом классе, а потом  ходил в  школу  без неё. Все  цифры  привёл я  по курсу  1961  года.
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2 час.

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