«Как будто без штанов»: мусульманки отреагировали на запрет хиджабов в школах

А если я вдруг ребёнок-квадробер нетрадиционной сексуальной ориентации, да ещё и нудист (жырный)....? Они там в классе в никабах сидят, а я тут такой весь пирсингованый в чёрных кожаных стрингах с кошачими ушами и чёртовыми рогами....., размалёваный вобщем такой.... И буду с ними в классе сидеть, а почему им можно, а мне нельзя? Ущемление моих прав получается, А?

Владимир Алтайцев

Вот тут вы совершенно правы - стоит ввести обязательную форму, как цены на неё задерут неимоверно. Если уж вспомню свою жизнь, то форма для учеников в 1955 году стоила совсем недёшево, не меньше 12 рублей почти весь мамин заработок за месяц, а мама получала по идиотскому закону всего 17, 5 рубля в месяц. Она работала прачкой в больнице, в которой до полного штата не хватало одной койки, потому и зарплату ей урезали наполовину ,вместо 35 рублей, получала 17,5. Мама купила мне её только в первом классе, а потом ходил в школу без неё. Все цифры привёл я по курсу 1961 года.