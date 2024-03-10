Викторию Боню не пускают обратно в Монако

Правда, она уверяет, что это всю бюрократические проволочки. Дело в том, что её виза закончилась в августе прошлого года, а заняться её продлением не было времени, поскольку она улетала на свою операцию делать «лисьи глазки».
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