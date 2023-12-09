Спикер Рады Стефанчук направился в США для убеждения американцев в успехах ВСУ

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сообщил в беседе с газетой The Hill о своем визите в Соединенные Штаты Америки, чтобы поделиться с американцами «успехами» Вооруженных сил страны на линии боевого соприкосновения.
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