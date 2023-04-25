Украинский политик Михаил Подоляк: статья WP о планах Украины нанести удары по России создает у Запада мнение об инфантильном Киеве

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что статья американского издания The Washington Post о планах Украины нанести удары по России в годовщину начала военной операции является «странной медиасенсацией».
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что статья американского издания The Washington Post о планах Украины нанести удары по России в годовщину начала военной операции является «странной медиасенсацией».
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