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Украинский политик Михаил Подоляк: статья WP о планах Украины нанести удары по России создает у Запада мнение об инфантильном Киеве

Украинский политик Михаил Подоляк: статья WP о планах Украины нанести удары по России создает у Запада мнение об инфантильном Киеве

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что статья американского издания The Washington Post о планах Украины нанести удары по России в годовщину начала военной операции является «странной медиасенсацией».

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