Nvidia захватила 88 % рынка видеокарт для настольных ПК — остальное за AMD, а доля In...

Nvidia захватила 88 % рынка видеокарт для настольных ПК — остальное за AMD, а доля Intel исчезающе малаПо данным исследовательской компании Jon Peddie Research (JPR), в первом квартале 2024 года продажи дискретных видеокарт для настольных ПК снизились по сравнению с предыдущим кварталом, но выросли по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.