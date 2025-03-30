ЯНАО стал лидером по потреблению рыбы

Ямало-Ненецкий автономный округ стал регионом, жители которого больше всего едят рыбы. Кроме него, в тройку лидеров вошли Владивосток и Астрахань, сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий (ВАРПЭ) Герман Зверев.
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