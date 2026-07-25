За день над Россией сбили 146 беспилотников

Над Россией за день перехватили и уничтожили 146 украинских беспилотников. Об этом Минобороны РФ. БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
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