За день над Россией сбили 146 беспилотников

Над Россией за день перехватили и уничтожили 146 украинских беспилотников. Об этом Минобороны РФ. БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.