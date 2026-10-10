Дмитриев опубликовал обложку Time с надписью "Конец игры" и Зеленским

Спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев отреагировал на заявление главы Белого дома Дональда Трампа о том, что Украине нужен новый лидер, размещением в соцсети Х* обложки журнала Time с фото Владимира Зеленского и надписью «Конец игры».