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Царьград

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Южная группировка улучшила позиции: до 210 потерь в рядах ВСУ

Южная группировка улучшила позиции: до 210 потерь в рядах ВСУ

Подразделения Южной группировки войск России улучшили тактическое положение в Донецкой Народной Республике, нанеся потери Вооружённым силам Украины численностью до 210 человек.

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