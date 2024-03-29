10 известных музыкантов, которые поднялись на Олимп с самого дна

Если кто-то думает, что истории о людях, у которых было тяжёлое детство, которые познали нищету, но сумели развернуть свою жизнь на 180 градусов и теперь имеют практически всё, о чём только можно мечтать, это выдумки.
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