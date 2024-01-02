Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Завершается второй год военной спецоперации

https://t.me/russkiy_malchik/990Зима, война, взрывы, окопы, в снежных полях трупы западных завоевателей, в землянках русские мужики заваривают чай - вроде бы всё как уже было неоднократно, как в 1812 году, как в 1914-м и 1941-м.

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