В ближайшие два года в Беларуси введут в эксплуатацию 23 детских сада.

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в ближайшие два года введут в эксплуатацию 23 детских сада. Об этом в пресс-центре БЕЛТА сообщила заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования - начальник отдела дошкольного образования Министерства образования Альбина Давидович.