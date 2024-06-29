В ближайшие два года в Беларуси введут в эксплуатацию 23 детских сада.

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в ближайшие два года введут в эксплуатацию 23 детских сада. Об этом в пресс-центре БЕЛТА сообщила заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования - начальник отдела дошкольного образования Министерства образования Альбина Давидович.
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