ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Вот есть в разговорном английском выражение "put a sock in it", которое на разговорный русский вольно переводится как "заткни фонтан, замолкни, пасть закрой", в общем у кого на что фантазии, выдержки и воспитания хватает.
Заткни фонтан
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Сергей Тюрин
Так они как лернейская гидра - одному заткнёшь пасть, на его место 3 таких же приходят.
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12 час.
Владимир Грачев
Собака лает, а караван идёт!" Так и великая Россия идёт до победного конца в своём противостоянии с Западом. А "слова", их унесёт ветер ПОБЕДЫ!
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11 час.
НИКОЛА ЧИРКОВ
Самолёт Азербайджанцы взорвали совместно с Украиной как и над Донбасом с Американским сговором, был чистый сговор с Зелёным фашистским Змеёнышем,, в этом случае идёт чистое политическое и хамское давление на Россию, со стороны Англосакских зелёных Обезьян, ведётся запугивание и всякий поганый сговор, куда подключили также Абхазию. Как говорится разобрались с Ираном, а теперь и Кавказом. Грубо говоря закрыли дорогу России на юг через Азербайджан, осталась Туркмения и Иран где
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10 час.
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