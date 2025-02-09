Заткни фонтан

Собака лает, а караван идёт!" Так и великая Россия идёт до победного конца в своём противостоянии с Западом. А "слова", их унесёт ветер ПОБЕДЫ!

НИКОЛА ЧИРКОВ

Самолёт Азербайджанцы взорвали совместно с Украиной как и над Донбасом с Американским сговором, был чистый сговор с Зелёным фашистским Змеёнышем,, в этом случае идёт чистое политическое и хамское давление на Россию, со стороны Англосакских зелёных Обезьян, ведётся запугивание и всякий поганый сговор, куда подключили также Абхазию. Как говорится разобрались с Ираном, а теперь и Кавказом. Грубо говоря закрыли дорогу России на юг через Азербайджан, осталась Туркмения и Иран где