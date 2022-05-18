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Бэм Адебайо случайно пнул Гранта Уильямса по лицу, забросив с фолом

Бэм Адебайо случайно пнул Гранта Уильямса по лицу, забросив с фолом

Центровой «Майами» Бэм Адебайо случайно пнул форварда «Бостона» Гранта Уильямса по лицу, когда тот упал на паркет, пытаясь спровоцировать фол в нападении.

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