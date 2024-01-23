Пермскому фотографу предъявили обвинение в госизмене

ФСБ РФ/РИА «Новости» Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предъявила пермскому фотографу и музыканту Григорию Скворцову официальное обвинение в рамках расследования уголовного дела о государственной измене.
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