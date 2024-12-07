Любители пьяной езды из Севастополя отдали три иномарки в зону СВО

Три автомобиля, конфискованные судом в Севастополе, отправили в зону СВО. Иномарки, водители которых были осуждены за езду в нетрезвом состоянии и лишены прав, были направлены в одну из воинских частей Минобороны РФ для бойцов, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции.