Любители пьяной езды из Севастополя отдали три иномарки в зону СВО

Три автомобиля, конфискованные судом в Севастополе, отправили в зону СВО. Иномарки, водители которых были осуждены за езду в нетрезвом состоянии и лишены прав, были направлены в одну из воинских частей Минобороны РФ для бойцов, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции.
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