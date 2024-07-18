CNN: Пелоси в разговоре с Байденом отметила, что проведенные опросы не в его пользу

Американский политик, конгрессмен Нэнси Пелоси в недавнем разговоре с президентом США Джо Байдену заявила, что согласно данным проведенных опросов, он не сможет обогнать Дональда Трампа на выборах в ноябре.
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