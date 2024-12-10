В США задержали подозреваемого в убийстве главы страховой компании

Подозреваемый в громком убийстве главы крупнейшей страховой компании США задержан. Луиджи Манджоне, 26-летний выпускник элитного университета, сейчас находится в камере предварительного заключения и ждет суда, сообщили в CNN.
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