«Зенит» надолго остался без Вендела. Когда вернется Дуглас Сантос? Новости «Зенита»

По информации «Бобсоккера», который ссылается на источник, лидер «Зенита» с большой долей вероятности пропустит из-за травмы все сентябрьские игры петербургского клуба — против «Динамо» Мхч в Кубке, ЦСКА, «Локо» и «Балтики» в РПЛ.