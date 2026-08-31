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Спорт Уик-Энд

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«Зенит» надолго остался без Вендела. Когда вернется Дуглас Сантос? Новости «Зенита»

«Зенит» надолго остался без Вендела. Когда вернется Дуглас Сантос? Новости «Зенита»

По информации «Бобсоккера», который ссылается на источник, лидер «Зенита» с большой долей вероятности пропустит из-за травмы все сентябрьские игры петербургского клуба — против «Динамо» Мхч в Кубке, ЦСКА, «Локо» и «Балтики» в РПЛ.

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