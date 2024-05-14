Японцы ворвались в Корею и... построили электрифицированную железную дорогу

Станция Нэгымган Конгосанской железной дороги Странные толкования недавней истории есть не только в бывших советских республиках, как, например, в странах Прибалтики советский период считается «оккупацией».
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