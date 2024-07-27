238-я бригада уничтожает скопления ВСУ, поддерживая штурм Красногоровки (ВИДЕО, КАРТА)

Опубликованы кадры, как 238-я артиллерийская бригада ВС РФ, поддерживая наступление 5-й бригады ВС РФ, успешно уничтожила очередной пункт дислокации боевиков ВСУ в Красногоровке огнём 152-мм орудия 2А65 «Мста-Б».
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