Крымская газета

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В Крыму рассказали, когда завершится реставрация объектов Ханского

В Крыму рассказали, когда завершится реставрация объектов Ханского

Масштабная реставрация объектов Ханского дворца завершится в 2024 году. Как сообщили телеканалу«Миллет» в министерстве культуры Крыма, работы на шести объектах комплекса уже завершены, ведётся приемка работ на объекте «Набережная с тремя мостами».

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