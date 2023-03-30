В Крыму рассказали, когда завершится реставрация объектов Ханского

Масштабная реставрация объектов Ханского дворца завершится в 2024 году. Как сообщили телеканалу«Миллет» в министерстве культуры Крыма, работы на шести объектах комплекса уже завершены, ведётся приемка работ на объекте «Набережная с тремя мостами».