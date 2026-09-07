Кушнер: на переговорах с Путиным был хороший диалог и поднималось много вопросов

В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным поднималось множество вопросов. Об этом 7 сентября сообщил зять американского президента Джаред Кушнер в беседе с The Wall Street Journal (WSJ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин: РФ удержив...
- NYT: западные экс...
- Трамп назвал позо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым