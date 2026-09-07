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Кушнер: на переговорах с Путиным был хороший диалог и поднималось много вопросов

Кушнер: на переговорах с Путиным был хороший диалог и поднималось много вопросов

В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным поднималось множество вопросов. Об этом 7 сентября сообщил зять американского президента Джаред Кушнер в беседе с The Wall Street Journal (WSJ).

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