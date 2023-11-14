Волшебную кашу вызывали

А она пришла. Да ещё и не одна, а в паре с интересным рецептом!Да, это мы всё о пшёнке. Дело в том, что она является источником биологически активных аминокислот, витаминов, растительных белков и целого ряда полезных микро и макроэлементов.
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