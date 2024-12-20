В Британии заявили о ЧП в зоне СВО: «Конец близок»

МОСКВА, 21 декабря, ФедералПресс. Российские силы сокрушают украинскую оборону в районе Покровска, что свидетельствует о приближении завершающей стадии конфликта на Украине, сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.