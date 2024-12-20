МОСКВА, 21 декабря, ФедералПресс. Российские силы сокрушают украинскую оборону в районе Покровска, что свидетельствует о приближении завершающей стадии конфликта на Украине, сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
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