Уральские металлурги увеличили объемы социальных инвестиций

Магнитка наращивает социальные инвестиции. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в первом полугодии 2024 года на реализацию социальной политики Группы ПАО «ММК» направлено 1,7 миллиарда рублей (за аналогичный период прошлого года – 1,6 миллиарда рублей).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии