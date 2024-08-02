Уральские металлурги увеличили объемы социальных инвестиций

Магнитка наращивает социальные инвестиции. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в первом полугодии 2024 года на реализацию социальной политики Группы ПАО «ММК» направлено 1,7 миллиарда рублей (за аналогичный период прошлого года – 1,6 миллиарда рублей).