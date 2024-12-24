Государство Ближнего Востока очень хочет вернуть российских туристов

Израиль посетили 67 тысяч россиян в 2024 году, и число туристов может значительно увеличиться в 2025 году.
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