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Государство Ближнего Востока очень хочет вернуть российских туристов

Государство Ближнего Востока очень хочет вернуть российских туристов

Израиль посетили 67 тысяч россиян в 2024 году, и число туристов может значительно увеличиться в 2025 году.

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