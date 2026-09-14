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В МВД объяснили, почему безобидное фото может помочь преступникам

В МВД объяснили, почему безобидное фото может помочь преступникам

Злоумышленники связываются с потенциальными жертвами через мессенджеры и стараются войти к ним в доверие под различными предлогами Мошенники пытаются вовлекать молодых россиян в противоправную деятельность, предлагая им фотографировать различные объекты и передавать их координаты.

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