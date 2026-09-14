В МВД объяснили, почему безобидное фото может помочь преступникам

Злоумышленники связываются с потенциальными жертвами через мессенджеры и стараются войти к ним в доверие под различными предлогами Мошенники пытаются вовлекать молодых россиян в противоправную деятельность, предлагая им фотографировать различные объекты и передавать их координаты.