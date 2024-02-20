В Крыму объявили охоту на опасного морского хищника

В Крыму начали охоту на опасного хищника, которого нашли у берегов полуострова. Виктор Жиленко, директор Алуштинского аквариума, объявил о вознаграждении рыбакам за вылов морской рыбы, известной как средиземноморский групер.
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