Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 678 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила ивановна
    Какой министр, такая и культура.Может, хватит изд...
  • Ильдус Мамлеев
    Как говориться: "Нет сухогрузы с военным грузом - нет проблемы на ЛБС", а то что гибнут военные ВСУ и офицеры НАТО, т...Доходчивый сигнал...
  • Светлана Зуева
    Запад просто не знает на что способна Россия ...а когда узнает,будет поздно!DikGAZETE: улыбка...

Экстренные службы заявили о сбитом беспилотнике в Санкт-Петербурге. Горожане - о "хлопках". А потом свет пропал. Что известно к этому часу?

В экстренных службах сообщили о том, что сегодня в Санкт-Петербурге был сбит беспилотник. СМИ сообщили, что горожане пожаловались на непонятные хлопки, после которых свет пропал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх