Чем грозит Украине американский закон о суперсанкциях против России

Как стало известно, нижняя палата конгресса США дружненько и с большим перевесом проголосовала за так называемый «законопроект сенатора Грэма*», согласно которому планируется ввести 500-процентные пошлины на весь экспорт в США из России, а также наложить 100-процентные пошлины на все страны, которые покупают российские энергоносители Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Этот законопроект задумывался как последнее и окончательное оружие против России, после применения которого она если и не исчезнет с политической и экономической карты мира, то как минимум объявит об унизительной капитуляции на Украине и, возможно, в качестве бонуса сменит режим и распадется.