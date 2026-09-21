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Калужские новости

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Бастрыкин потребовал проверить состояние мемориала в Калуге

Бастрыкин потребовал проверить состояние мемориала в Калуге

Обелиск на улице Ленина в Калуге, возле заводоуправления «Калугапутьмаш», находится в запущенном состоянии: Вечный огонь не работает, территория затоплена, памятник выцвел и заржавел.

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