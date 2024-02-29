Путин в четверг обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг обратится к парламенту с ежегодным посланием — этот ключевой доклад, который определит вектор развития страны на ближайшие шесть лет, будет озвучен в преддверии президентских выборов, в которых действующий глава государства принимает участие.