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Путин в четверг обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием

Путин в четверг обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг обратится к парламенту с ежегодным посланием — этот ключевой доклад, который определит вектор развития страны на ближайшие шесть лет, будет озвучен в преддверии президентских выборов, в которых действующий глава государства принимает участие.

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