В России отреагировали на выход одной страны из «коалиции желающих» по Украине

Решение Болгарии выйти из «коалиции желающих» по Украине отражает внутриполитическую борьбу ряда стран в Европе, в результате которой к власти приходят прагматичные политики, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
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