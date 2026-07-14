В России отреагировали на выход одной страны из «коалиции желающих» по Украине

Решение Болгарии выйти из «коалиции желающих» по Украине отражает внутриполитическую борьбу ряда стран в Европе, в результате которой к власти приходят прагматичные политики, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.