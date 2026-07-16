Политолог назвал три причины наглого поведения Запада в отношениях с Россией

Владимир Карпов

Снова обманули ? Это что - такая примитивная детская болезнь у нашего руководства, что они вновь и вновь обманываться рады ? Разве можно верить врагам, которые нас тысячи раз обманывали ? Это же ненормальность какая-то ...! И потом - на своих самых высоких государственных должностях они не имеют права так примитивно обманываться, так как у них уровень ответственности за страну критический ! А если постоянные обманки их ничему не учат и это приносит стране огромный урон, то встаёт вопрос не только об их несоответствии занимаемым должностям, но и вопрос о намеренном вредительстве стране и предательстве интересов страны и народа !