ВСУ попадают в "мясорубку", пытаясь атаковать ВС РФ под Херсоном

РИА Новости/Виталий Аньков На херсонском направлении ВСУ уже давно пытаются захватить плацдарм на нашей стороне Днепра, но в итоге, как подтверждает корреспондент "Известий" Эмиль Тимашев, этот пятачок земли превратился для них в "мясорубку".
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