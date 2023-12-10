ВСУ попадают в "мясорубку", пытаясь атаковать ВС РФ под Херсоном

РИА Новости/Виталий Аньков На херсонском направлении ВСУ уже давно пытаются захватить плацдарм на нашей стороне Днепра, но в итоге, как подтверждает корреспондент "Известий" Эмиль Тимашев, этот пятачок земли превратился для них в "мясорубку".