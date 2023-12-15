«Итоги года с Путиным» показали произошедшие в России перемены

Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.
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