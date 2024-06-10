Минжилполитики Подмосковья напомнило о приватизации онлайн

Приватизировать муниципальное жилье в Подмосковье можно онлайн. Для этого необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг, о чем напомнили в Министерстве жилищной политики Московской области.
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